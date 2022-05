MacBook Air 2022 z Apple M2 w trakcie WWDC 2022

MacBook Air 2022 to nowy laptop z chipem Apple M2, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wiele wskazuje na to, że notebook zostanie zaprezentowany w trakcie WWDC 2022, czyli za kilka dni. Nowy MacBook Air ma być dostępny w kilku kolorach obudowy i przy okazji ma dostać więcej złączy, a nie tylko USB C.