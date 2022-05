Apple Vision lub Apple Reality. iOS 16 ma wiele referencji realityOS

Apple Vision lub Apple Reality to okulary AR firmy z logo nadgryzionego jabłka. Urządzenie ma pracować pod kontrolą systemu realityOS i referencje do tego software znajdują się już w iOS 16 dla iPhone’ów. Sama zapowiedź tego sprzętu w trakcie konferencji WWDC 2022 wydaje się być jednak mało prawdopodobna.

Apple Vision lub Apple Reality. Pod taką nazwą mają zadebiutować okulary AR z systemem realityOS. Platforma niedawno doczekała się rejestracji znaku towarowego. Nowe informacje o projekcie ujawnił Mark Gurman. Twierdzi on, że referencje do tego oprogramowania znajdują się w iOS 16 dla iPhone’ów. Coś więc musi być na rzeczy.

Gurman twierdzi, że okulary z realityOS zostaną nazwane Apple Vision lub Reality i są to dwie najpewniejsze propozycje. Jednak wybór tej konkretnej nie jest na razie znany. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Sam headset jest w drodze, ale prędko go nie zobaczymy.

iOS 16 na WWDC, ale Apple Vision z realityOS później

WWDC 2022 przyniesie nam wiele nowych premier, w tym iOS 16 dla smartfonów iPhone. Jednak Gurman uważa, że zapowiedź headsetu Apple Vision z realityOS jest bardzo mało prawdopodobne. To samo dotyczy samego oprogramowania dla okularów. Na oficjalną zapowiedź tych nowości przyjdzie nam trochę poczekać.

źródło