realityOS już wraz z iOS 16? Apple powinno pokazać system na WWDC 2022

realityOS to nowy system, który Apple może pokazać wraz z iOS 16 dla iPhone’ów. Wskazuje na to znak towarowy o tej nazwie, który zarejestrowała firma. Coś więc musi by na rzeczy. Wiemy, że realityOS to oprogramowanie dla headsetu Apple, które ma w dużym stopniu bazować na iOS. Konferencja WWDC 2022 jest blisko.