iPhone 14 Pro otrzyma Always on Display. Apple wprowadzi funkcję w iOS 16

iPhone 14 Pro ma otrzymać długo wyczekiwane Always on Display. Funkcja znajdzie się już w iOS 16. Apple planowało wprowadzenie tego rozwiązania do zeszłorocznych telefonów, ale tak się nie stało. Dzięki AoD smartfony iPhone 14 Pro będą mogły wyświetlać na zablokowanym ekranie mnóstwo dodatkowych informacji.

iPhone 14 Pro według ostatnich przecieków mógłby otrzymać funkcję AoD. Wygląda na to, że tak się stanie i Always on Display będzie rzeczywiście jedną z nowości tych telefonów Apple. Wsparcie ma pojawić się już w iOS 16. Czy to jednak oznacza, że pojawi się obsługa także na starszych telefonach? O tym za chwilę.

Always on Display pozwoli na zablokowanym ekranie telefonów iPhone 14 Pro wyświetlać dodatkowe informacje, jak czas, powiadomienia czy pogodę. Użytkownicy telefonów z Androidem znają to od dawna. Rozwiązanie to wprowadzono już także do smartwatchy z serii Apple Watch.

Obsługa Always on Display w iOS 16 tylko dla modeli iPhone 14 Pro

Dodanie wsparcia dla Always on Display w iOS 16 nie oznacza, że starsze telefony otrzymają obsługę tego rozwiązania. Nowość ma pojawić się wyłącznie w smartfonach iPhone 14 Pro. Apple doda zapewne wsparcie dla tej opcji w kodzie nowego software. Dzięki temu na etapie beta testów być może poznamy więcej szczegółów. Na starszych urządzeniach jednak się tego nie spodziewajmy.

źródło