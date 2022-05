iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 i macOS 13 – te sprzęty Apple mają dostać aktualizacje

iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 i tvOS 16 to nowe wersje systemów Apple, które zostaną zaprezentowane w trakcie WWDC 2022. Zapewne zastanawiacie się nad tym, czy wasze urządzenia dostaną aktualizacje? Finalny wykaz zgodnych sprzętów poznamy 6 czerwca. Tymczasem mamy nieoficjalne listy iPhone’ów, iPadów, Maców czy Apple Watchy. Rzućmy sobie na nie okiem.

Aktualizacja iOS 16 ma trafić na te iPhone’y

iPhone 7 i 7 Plus

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs, Xs Max i Xr

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro Max

iPhone SE (2. i 3. generacji)

iPod touch (7. generacji)

Aktualizacja iPadOS 16 dla tych iPadów

iPad 7. generacji i nowsze

iPad Air 3. generacji i nowsze

iPad Pro (wszystkie modele)

iPad Mini 5. generacji i nowsze

Aktualizacja watchOS 9 dla tych Apple Watchy

Series 7

Series 6

SE

Series 5

Series 4

Series 3 (być może)

Aktualizacja macOS 13 Mammoth dla następujących Maców

MacBook 12″ (dowolny)

MacBook Air z 2015 r. i późniejsze

MacBook Pro z 2015 r. i późniejsze

Mac Mini z 2014 r. i późniejsze

iMac z 2015 r. i późniejsze

iMac Pro (dowolny)

Mac Pro z 2013 r. i późniejsze

Mac Studio

Aktualizacja tvOS 16 dla następujących modeli Apple TV

Apple TV HD

Apple TV 4K (1. i 2. generacji)

Pamiętajmy, że na razie są to wyłącznie przypuszczalne listy urządzeń, które mają dostać aktualizacje do iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 i tvOS 16. Są one jednak bardzo prawdopodobne. Dla przykładu porzucenie wsparcia dla iPhone’ów 6s, 6s Plus i pierwszego SE jest jak najbardziej możliwe. Dokładne szczegóły poznamy w trakcie konferencji WWDC 2022.

źródło: opracowanie własne