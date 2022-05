iPhone 14 Pro jednak z procesorem Apple A16 Bionic w 5 nm?

iPhone 14 Pro otrzyma chip Apple A16 Bionic. Dotychczasowe plotki na temat tego procesora mówiły o 4-nm procesie. Teraz poznajemy nowe szczegóły związane z tym układem. Te jednak zakładają użycie litografii w 5 nm. Jest to z pewnością niespodzianką.

Apple A16 Bionic według nowych plotek ma być wykonany w procesie N5P autorstwa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Nazwa kodowa to TSMCFF5 i wiemy, że pojawia się mocniejsze rdzenie CPU oraz lepszy GPU. Następnie mamy wsparcie dla pamięci LPDDR5, a nie LPDDR4X, jak to jest w A15.

Tylko iPhone 14 Pro otrzyma chip Apple A16 Bionic

Wiemy, że procesor Apple A16 Bionic otrzymają smartfony iPhone 14 Pro. Natomiast w tańszych modelach tym razem ma znaleźć się zeszłoroczny układ. Będzie to chip A15 z modeli 13 z 2021 r. Do tej pory gigant z Cupertino nie stosował takiej praktyki, ale w tym roku ma to ulec zmianie.

