iPhone 14 Max później? Nowy smartfon Apple napotyka problemy

iPhone 14 Max to zupełnie nowy smartfon Apple, który pojawi się w ofercie firmy w 2022 r. Urządzenie ma jednak pewne problemy natury przedprodukcyjnej. Związane to jest z sytuacją panującą w Chinach. To wszystko sprawia, że rynkowy debiut modelu Apple iPhone 14 Max ma odbyć się kilka tygodni po pozostałych telefonach.

iPhone 14 Max to tegoroczna nowość w ofercie Apple, która zastąpi model Mini. Będzie to nowy smartfon z logo nadgryzionego jabłka, który otrzyma duży ekran o przekątnej 6,7 cala. Tymczasem docierają do nas informacje obejmujące problemy. Dotyczą one odbywającego się obecnie etapu EVT, czyli testów inżynieryjnych przed nadchodzącą produkcją.

Azjatyckie media branżowe raportują, że masowa produkcja telefonu iPhone 14 Max zostanie opóźniona o około trzy tygodnie. To oznacza, że mniej więcej o tyle później powinniśmy spodziewać się tego smartfona względem pozostałych modeli. Problemy wystąpiły na etapie EVT, gdzie inżynierowe wszystko sprawdzają. To ważny etap przedprodukcyjny.

Apple iPhone 14 Max w sklepach pewnie w październiku

Apple uruchomi zapewne sprzedaż nowych telefonów pod koniec września. Tak więc iPhone 14 Max najpewniej trafi na sklepowe półki dopiero w okolicy połowy października, co warto mieć na uwadze. Zawsze to nieco więcej czasu, aby dozbierać do nowego telefonu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło