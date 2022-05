iPhone 14 Pro na nowych renderach. Takie nowości szykuje Apple

iPhone 14 Pro doczekał się kolejnego przecieku. Tym razem są to rendery, które oparto na dotychczasowych plotkach. Trzeba przyznać, że smartfon wygląda całkiem ciekawie i takich nowości powinniśmy spodziewać się we wrześniu. Grafiki modelu Apple iPhone 14 Pro przygotował Ian Zelbo i te wyglądają naprawdę dobrze.

iPhone 14 Pro wprowadzi liczne zmiany. Obejmą one m.in. wzornictwo. Apple szykuje także inne nowości. Tymczasem modyfikacje obejmujące design mamy okazję zobaczyć na nowych grafikach. Są to rendery opracowane przez Iana Zelbo, które udostępnił Jon Prosser. Rzućmy sobie na to okiem.

Widzimy, że nowości z zakresu designu smartfona iPhone 14 Pro obejmą przede wszystkim przód. Ekran zostanie pozbawiony oklepanego notcha i w zamian Apple zdecydowało się na okrągłe wcięcie dla kamery do selfie oraz coś na kształt pigułki. Ten drugi element ma skrywać podzespoły odpowiedzialne za Face ID. Aparat jest podobny, ale wyspa i sensory mają być nieco większe.

Nowości w iPhone 14 Pro nie tylko pod kątem designu

iPhone 14 Pro wprowadzi także inne nowości. Na Touch ID czy złącze USB C nie ma co liczyć. Ma jednak pojawić się znacznie mocniejszy procesor Apple A16 Bionic czy szybsze ładowanie baterii. Natomiast aparat fotograficzny otrzyma główny sensor 48 MP. Dzięki temu będzie można m.in. liczyć na nagrywanie wideo w jakości 8K UHD.

