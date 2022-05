iPhone 14 Pro z AoD? Ciągle nie ma pewności, że Apple da taką funkcję

iPhone 14 Pro dostanie nowe ekrany ProMotion ze zmiennym odświeżaniem obrazu. Czy jednak pojawi się przy okazji również AoD? Wielu osób liczy na to, że nowe funkcje obejmą taką nowość. Jednak Apple mogło podjąć inne decyzje. Ciągle nie ma pewności, że iPhone 14 Pro wprowadzi wyświetlacze z Always on Display.

iPhone 14 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo do premiery nowych smartfonów Apple pozostało już tylko kilka tygodni. Wiemy, że telefony wprowadzą różne nowe funkcje oraz udoskonalenia. Czy jednak nowości obejmą także wyczekiwane AoD? Cóż, co do tego pewności ciągle nie ma.

Obecne smartfony Apple mają ekrany oferujące zmienne odświeżanie obrazu w zakresie 10-120 Hz. W przypadku paneli LTPO stosowanych przez Samsunga czy Oppo może to być nawet 1 Hz. Taka wartość pozwoliłaby w modelach iPhone 14 Pro na implementację z powodzeniem AoD, ale plany Apple w tym zakresie pozostaję nieznane.

Nie wiadomo, czy Apple iPhone 14 Pro otrzyma AoD

Jeśli Apple rzeczywiście zdecydowało się na implementację AoD w smartfonach iPhone 14 Pro, to być może rzeczywiście dowiemy się tego przed premierą. Może to nastąpić już wraz z wersjami beta iOS 16. Kto wie, a może w kodzie nowego systemu pojawią się jakieś wzmianki. W każdym razie na ten moment to nadal nic pewnego.

