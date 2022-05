iPhone 14 otrzyma przednie kamery od koreańskiego dostawcy

iPhone 14 będzie produkowany od lata. Dowiadujemy się, że Apple dywersyfikuje dostawców i przednie kamery pozyska od Koreańczyków z LG Innotek. To ciekawa zmiana, bo dotychczas były to komponenty dostarczane tylko przez chińskie firmy lub Sharpa. Wraz z modelami iPhone 14 w końcu ma to ulec zmianie.