iOS 16 już blisko. Wizualizacja pokazuje, co nowego szykuje Apple

iOS 16 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple pokaże za kilkanaście dni. Co nowego tu znajdziemy? Część z nowych funkcji już znamy i na podstawie plotek powstała ciekawa wizualizacja. Pokazuje nam ona, co powinniśmy zobaczyć wraz z uaktualnieniem do iOS 16. Oczywiście finalnie może to wyglądać inaczej.