iPhone 14 we wrześniu. Potem zadebiutuje nowy Apple HomePod

iPhone 14 ma premierę we wrześniu. Kiedy zostanie pokazany nowy Apple HomePod? Wgląda na to, że niedługo później. Głośnik z Siri może doczekać się nowej wersji jeszcze tegorocznej jesieni. Prawdopodobnie nowy HomePod będzie czymś pośrednim pomiędzy ostatnim modelem Mini a pierwszą generacją tego urządzenia.

iPhone 14 zostanie pokazany za kilka miesięcy. Nowe smartfony Apple na 2022 r. są obecnie w ogniu przecieków. Fani marki wypatrują jednak także inne produkty. Wśród nich na pewno jest nowy HomePod. Nowe informacje o nadchodzącym głośniku z Siri dostarczył nam analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka.

Nowy HomePod pojawia się w plotkach od jakiegoś czasu. Nadchodzący głośnik Apple ma być czymś pomiędzy modelem Mini a pierwszą generacją tego sprzętu sprzed kilku lat. Firma szuka dla siebie miejsca na tym rynku, ale nie jest to niestety proste.

Nowy HomePod po smartfonach Apple iPhone 14

Apple ma zaprezentować smartfony z serii iPhone 14 w pierwszej połowie września. Nowy głośnik HomePod ma zostać wprowadzony do oferty później. Możliwe jednak, że nastąpi to jeszcze w 2022 r. – w czwartym kwartale. Jeśli nie, to sprzęt ma zadebiutować zimą przyszłego roku. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło