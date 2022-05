iOS 16 dostanie nowe opcje obejmujące dostępność. Skorzystają na tym wszyscy

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą zobaczymy w trakcie WWDC 2022. Wprowadzi ona nowe opcje obejmujące dostępność. Co ważne, z części z nich tak naprawdę skorzystają wszyscy użytkownicy. Zobaczmy sobie, jakie nowe funkcje wniesie uaktualnienie do iOS 16 oraz rozwiązania.