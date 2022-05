iPhone 14 Pro Max zaprezentowany na wideo w postaci makiety

iPhone 14 Pro Max to smartfon Apple, który wprowadzi różne zmiany. W szczególności będą one widoczne z przodu, gdzie znajduje się ekran pozbawiony notcha. Mamy okazję zobaczyć to na wideo makiety, które udostępnił na własnym kanale twórca Unbox Therapy. Rzućmy sobie na to okiem.

Makieta modelu iPhone 14 Pro Max powstała na bazie schematów, które jakiś czas temu wyciekły do sieci. Jej twórcy starali się jak najlepiej odwzorować design nowego telefonu Apple i trzeba przyznać, że efekt końcowy jest naprawdę udany. Z przodu widać ekran z okrągłym wcięciem i czymś na kształt pigułki. Zmiany można też dostrzec z tyłu.

Wideo makiety iPhone 14 Pro Max ujawnia większy aparat

Aparat fotograficzny modelu iPhone 14 Pro Max na pierwszy rzut oka jest taki sam. W rzeczywistości wyspa jest nieco większa, co Apple musiało zrobić z racji implementacji nowych sensorów. W tym głównego, który otrzyma matryce 48 MP. Złącze Lightning nie znikło i zostanie zastąpione przez USB C dopiero w przyszłym roku.

źródło