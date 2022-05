iOS 15.5 i iPadOS 15.5 dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

OS 15.5 i iPadOS 15.5 zostały udostępnione dla wszystkich użytkowników iPhone’ów oraz iPadów. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem aktualizacja wprowadza niewiele nowości do urządzeń marki Apple. To pomniejsze uaktualnienie. Co nie zmienia faktu, że iOS 15.5 oraz iPadOS 15.5 z pewnością warto zainstalować.