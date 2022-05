watchOS 9 — co nowego i które modele Apple Watch z aktualizacją?

watchOS 9 to duża aktualizacja oprogramowania dla zegarków Apple Watch. Co nowego wprowadzi i które smartwatche otrzymają uaktualnienie? Część nowości już znamy za sprawą sprawdzonych w przeszłości źródeł. Zobaczmy, jakie zmiany ma wnieść watchOS 9 i kiedy Apple zaprezentuje nowy software.

watchOS 9 to nadchodząca platforma dla zegarków Apple Watch, którą zobaczymy już za kilka miesięcy. Co nowego w niej znajdziemy? Jakie nowości się pojawią? Które smartwatche z logo nadgryzionego jabłka załapią się na aktualizację? Część odpowiedzi na te pytania już znamy. Rzućmy sobie na to okiem.

Co nowego wprowadzi aktualizacja

watchOS 9 to duża aktualizacja dla smartwatchy Apple Watch. Z tego powodu wprowadzi wiele nowości. Część z nich już znamy, ale na razie są to informacje bez konkretów. Wiemy, że mają pojawić się nowe tarcze. Następnie mamy udoskonalone śledzenie snu, co ma też pojawić się w iOS 16 dla iPhone’ów. Nie zabraknie też opcji śledzenia nowych aktywności i dodatkowych treningów.

Wśród nowości z watchOS 9 najważniejszym udoskonaleniem wydaje się być jednak nowy tryb niskiego zużycia energii. Pozwoli to na uruchamianie licznych aplikacji bez większego wpływu na baterię smartwatchy Apple Watch. Wśród funkcji zdrowotnych ma pojawić się także lepsze wykrywanie migotania przedsionków.

Te smartwatche Apple Watch z aktualizacją do watchOS 9

Apple ogłosi zgodne z aktualizacją watchOS 9 smartwatche w trakcie WWDC 2022. Na razie mamy nieoficjalną listę. Poza tym jest pewna kwestia niepewności w związku z modelami series 3. Wykaz widać poniżej.

Series 7

Series 6

SE

Series 5

Series 4

Series 3 (być może)

Zapowiedź w trakcie WWDC 2022

watchOS 9 to jedna z nowych platform, których zapowiedź odbędzie się pierwszego dnia konferencji WWDC 2022, czyli 7 czerwca. Tego dnia odbędzie się keynote otwierający wydarzenie. Tam Tim Cook i spółka zaprezentują najważniejsze nowości. Przy okazji ujawnią urządzenia, które dostaną aktualizacje. Finalna wersja oprogramowania pojawi się we wrześniu i zostanie poprzedzona kilkoma tygodniami beta testów.

Wraz z watchOS 9 Apple zaprezentuje także inne nowe systemy. Wśród nich będą iPadOS, tvOS i iOS 16 oraz macOS 13 Mammoth. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na WWDC 2022. Gigant z Cupertino z pewnością nie zawiedzie.

źródło: opracowanie własne