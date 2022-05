iPhone 14 Pro — te zmiany Apple szykuje dopiero na 2023 r.

iPhone 14 Pro wprowadzi różne zmiany w projekcie telefonów z iOS. Apple ma jednak w planach kolejne rozwiązania, których nie zobaczymy w tym, a dopiero 2023 r. Są to m.in. aparat peryskopowy czy interfejs USB C. Zobaczmy sobie, czego nie dostaną modele iPhone 14 Pro i na co będzie trzeba poczekać dłużej.

iPhone 14 Pro to smartfon Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wprowadzi liczne zmiany, ale w rzeczywistości firma Tima Cooka szykuje z myślą o telefonach z iOS kolejne rozwiązania, które już znamy. Na nie przyjdzie nam jednak poczekać co najmniej do 2023 r. Zobaczmy sobie, na co nie powinniśmy liczyć w tym roku.

Nadal bez złącza USB C

iPhone 14 Pro nie otrzyma złącza USB C, choć Apple już testuje to rozwiązanie. W tym roku po raz ostatni w telefonach z iOS ma towarzyszyć nam wysłużony interfejs Lightning. Duża zmiana w tym zakresie nadejdzie w 2023 r. Pamiętajmy, że projekty sprzętowe tegorocznych telefonów zostały już zamknięte. Jest jednak szansa, że pojawi się lepszy kontroler oparty na USB 3.0. Przyspieszyłoby to znacząco transfery, ale to nic pewnego.

Brak kamery peryskopowej

Wiemy też, że iPhone 14 Pro nie otrzyma kamery peryskopowej, choć Apple również testuje to rozwiązanie od jakiegoś czasu. Konkurencja z Androidem korzysta z tych rozwiązań od dawna. Dzięki temu można znacząco zwiększyć rozwiązania z zakresu zoomu. Taka funkcja w kamerze telefonów z iOS również ma pojawić się w 2023 r.

Apple iPhone 14 Pro nadal z widocznym Face ID

Zmiany w modelu iPhone 14 Pro będą widoczne gołym okiem przede wszystkim z przodu. Stanie się to możliwe za sprawą ekranu bez notcha. W zamian mają pojawić się okrągłe wcięcie i coś na kształt pigułki. W tym drugim znajdą się elementy odpowiedzialne za obsługę Face ID. Apple chce je jednak w przyszłości zupełnie schować pod wyświetlacz i to ma nastąpić już rzekomo w przyszłym roku. Będzie to z pewnością bardzo duża zmiana.

Procesor w 3-nm litografii

iPhone 14 Pro może również być pierwszym telefonem Apple, który otrzyma procesor wykonany w 3-nm litografii. Będzie to SoC A17 Bionic. Wiemy, że tegoroczny chip A16 jest wytwarzany przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) w 4-nm procesie. Zmiany nadejdą w 2023 r.

Zwrotne ładowanie baterii

Nic też nie wskazuje na to, że iPhone 14 Pro otrzyma zwrotne ładowanie baterii. To funkcja, którą konkurencja też już stosuje we własnych smartfonach od kilku lat. Możliwe, że zmieni się to w 2023 r. Dzięki temu telefonem z iOS można będzie ładować inne urządzenia, jak chociażby słuchawki AirPods.

