Oryginalny iPhone mógł nie mieć slotu dla SIM. Tony Fadell ujawnia nowe sekrety Apple

Oryginalny iPhone został zaprezentowany przez Steve’a Jobsa kilkanaście lat temu. To Fadell postanowił ujawnić kolejne sekrety Apple związane z tym urządzeniem. Co ciekawe na długo przed wprowadzeniem eSIM rozważano brak slotu dla karty SIM! Tak się jednak nie stało i pierwszy iPhone otrzymał takie rozwiązanie.

Oryginalny iPhone został zaprezentowany przez Steve’a Jobsa w 2007 r. To smartfon, który odmienił rynek telefonów. Pewne sekrety Apple na jego temat zna Tony Fadell, który w swojej niedawnej książce uchylił kulisy pracy w firmie. Niedawno wspominał o połączeniu z iPodem. Teraz doszukano się nowego szczegółu powiązanego z SIM.

Dowiadujemy się, że oryginalny iPhone mógł zostać pozbawiony slotu dla karty SIM. Co ciekawe Apple planowało to na długo przez wprowadzeniem na rynek technologii eSIM. Chciał tego sam Steve Jobs, bo twierdził, że łączność z wieżami CDMA i tak mogłaby działać bez tego typu dodatku.

Oryginalny iPhone bez SIM się nie wydarzył, ale Apple ma takie plany

Wtedy się nie udało, ale wiemy, że Apple dąży do pozbycia się slotu dla kart SIM w iPhone’ach. Jest bardzo możliwe, że nastąpi to już w 2023 r. Byłby to swego rodzaju przełom, ale czy rynek rzeczywiście pozwoli na taki ruch? O tym przekonamy się dopiero w przyszłym roku.

źródło