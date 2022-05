iPhone 14 Pro Max otrzyma ciut większy ekran od poprzednika

iPhone 14 Pro Max otrzyma wyświetlacz bez notcha. Teraz dowiadujemy się, że będzie to nieco większy ekran względem modelu Apple z poprzedniego roku. Przekątna wzrośnie nieznacznie. Większa różnica będzie w przypadku smartfona iPhone 14 Pro bez dopisku Max, gdzie panel powiększy się o 0,06 cala. Z czego to wynika?

iPhone 14 Pro Max to największy z tegorocznych telefonów Apple, choć pojawi się w tym rozmiarze także tańszy model. Wiemy, że wyświetlacze zostaną pozbawione notchy. Teraz Ross Young ujawnił, że zostanie zaimplementowany ciut większy ekran. Jego przekątna wzrośnie jednak nieznacznie.

iPhone 14 Pro Max ma otrzymać większy ekran od poprzednika o zaledwie 0,01 cala. Będzie to dokładnie 6,69 cala (vs 6,68 cala z zeszłorocznego telefonu). Bardziej widoczna różnica ma być w przypadku mniejszego z telefonów. Tu źródło mówi o 6,12 cala, czyli o 0,06 cala więcej.

Większy ekran w modelach iPhone 14 Pro i Max wynika ze zmian

Young twierdzi, że większy ekran w smartfonach iPhone 14 wynika z pozbycia się notcha i zastąpienia go okrągłym wcięciem i czymś na kształt pigułki. Poza tym będzie miał on bardziej zaokrąglone narożniki. To wszystko przełoży się na nieznaczne zwiększenie przekątnych wyświetlaczy. Gołym okiem pewnie tego jednak nie zobaczmy, a już na pewno nie w przypadku modelu Max.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło