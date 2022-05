iPhone 14 Max. Cena ma być niższa od modeli Pro, ale tanio nie będzie

iPhone 14 Max to nowość w ofercie Apple. Cena tego smartfona będzie niższa w porównaniu do modeli Pro. Jeśli jednak wydaje wam się, że będzie tanio, to jesteście w błędzie. Telefon będzie całkiem drogi, co warto mieć na uwadze. Zobaczmy, jak ma wyglądać cena iPhone 14 Max na tle pozostałych smartfonów z iOS.

iPhone 14 Max to smartfon, który w ofercie Apple zastąpi model Mini. Pewnie zastanawiacie się nad tym, jaka będzie cena tego modelu? W sieci pojawiły się spekulacje w tym temacie i te wskazują na kwotę niższą względem modeli z dopiskiem Pro. Jednak w rzeczywistości tanio wcale nie będzie.

Cena iPhone 14 Max w podstawowej wersji miałaby wynieść 899 dol. Czy taka będzie? Wydaje się to być dosyć prawdopodobne. Mini dostępny jest od 699 dol., a standardowy wariant za 799 dol. Pójście więc o te 100 dol. w drugą stronę wydaje się być bardzo możliwe. Tym bardziej, ze to nadal trochę mniej względem modeli Pro.

Cena iPhone 14 Max niższa od Pro, a i tak wysoka

Jeśli iPhone 14 Max trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w cenie od 899 dol., to w Europie będzie to już ponad tysiąc euro. Natomiast w Polsce najpewniej cena wyniesie około 5 tys. zł. Całkiem sporo, a pamiętajmy, że to nie jest model Pro. Na takie kwoty powinniśmy się szykować, co warto mieć na uwadze.

