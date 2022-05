macOS 13 Mammoth — wszystko, co wiemy o systemie Apple dla Mac

macOS 13 Mammoth to nowy system operacyjny Apple dla komputerów Mac, który zobaczymy za kilka tygodni. Co nowego tu znajdziemy? Wszystkie nowości nie są znane, ale zobaczmy, co już wiemy o tym oprogramowaniu. Pamiętajmy też, że aktualizacja do macOS 13 Mammoth nie trafi na część modeli z procesorami Intela.