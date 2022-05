iOS 15.5 beta 4 wprowadza ważne zmiany w Apple Music

iOS 15.5 beta 4 to najnowsza aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Wprowadza ona ważne zmiany obejmujące API dla Apple Music. Pozwala ono na zmienianie prędkości odtwarzania utworów, co niedawno usunięto. W najnowszym iOS 15.5 beta 4 funkcja została przywrócona, co potwierdził jeden z inżynierów Apple.

iOS 15.5 beta 4 to już czwarte wydanie poglądowe tego oprogramowania dla iPhone’ów, którego program pilotażowy rozpoczął się kilka tygodni temu. Nowa aktualizacja wprowadza ważne zmiany dla Apple Music. Dotyczą one usuniętego wcześniej interfejsu API, który to teraz powraca. Co to takiego?

W aktualizacji numerkiem 15.4 usunięto jeden z API dla Apple Music używany przez aplikacje trzecie. Mowa o możliwości zmiany prędkości odtwarzania utworów, czego nie potrafi oryginalny program. Korzystają z tego jednak rozwiązania z App Store, jak na przykład Perfect Tempo.

API dla Apple Music wraca w iOS 15.5 beta 4

Funkcja została przywrócona w najnowszym iOS 15.5 beta 4, które udostępniono kilka dni temu. Potwierdził to na oficjalnym forum Joe Kun, który jest jednym z inżynierów w zespole odpowiedzialnym za rozwój Apple Music. Finalna wersja tego uaktualnienia spodziewana jest w przyszłym miesiącu. Powinna zostać udostępniona dla wszystkich 6 czerwca, czyli pierwszego dnia WWDC 2022.

źródło