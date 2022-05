iPhone 14 Max pod pewnym względem może pozytywnie zaskoczyć

iPhone 14 Max to tańszy z dwóch większych smartfonów Apple. Do sieci wyciekła jego domniemana specyfikacja techniczna. Ta zawiera pewną niespodziankę i ta związana jest z zaimplementowanym wyświetlaczem. Jeśli te plotki są prawdziwe, to Apple w iPhone 14 Max umieści ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz.