Cena iPhone 14 wzrośnie? Apple może szykować podwyżki

iPhone 14 Pro to seria smartfonów, które Apple pokaże we wrześniu. Jest jasnym, że ich cena nie będzie niska. Jakby tego było mało, to prawdopodobnie czekają nas podwyżki. Nie obejma one rynku Stanów Zjednoczonych, ale pozostałe już tak. W Polsce cena telefonów z serii iPhone 14 jak najbardziej może być wyższa.