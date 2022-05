iPad Pro 2022 to tablet z Apple M2, którego premiera odbędzie się jesienią. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna urządzenia? Na temat nowego modelu wiemy już całkiem sporo. Najważniejszą nowością może być szklana obudowa i MagSafe. Co jeszcze zaoferują tablety z serii Apple iPad Pro 2022 i kiedy je zobaczymy?

iPad Pro 2022 z Apple M2 to tablet, który zadebiutuje jesienią i w plotkach pojawia się już od dłuższego czasu. Cena i specyfikacja techniczna to szczegóły, które nie są jeszcze kompletnie znane. Co nie zmienia faktu, że o nowych modelach z iPadOS 16 wiemy już całkiem sporo. W tym artykule zebraliśmy dotychczasowe plotki.

Ekran mini LED w większym modelu

iPad Pro 2022 otrzyma ekran mini LED, ale plotki mówią o tym, że Apple zaimplementuje go ponownie tylko w większym modelu. Skąd taka decyzja? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to mowa o pieniądzach. Poprzedni model z 12,9-calowym ekranem z tego powodu podrożał o 100 dol. Firma nie chce tego powtarzać w przypadku wersji z 11-calowym wyświetlaczem. Dlatego w nim pozostawi tańszy panel LCD. W obu spodziewajmy się odświeżania obrazu w 120 Hz.

Mocny procesor Apple M2

Wiemy, że iPad Pro 2022 otrzyma bardzo mocny procesor Apple M2. To nowy układ SoC, który zadebiutuje najpierw w komputerach Mac. Jednym z pierwszych będzie odświeżony MacBook Air, który może zostać zaprezentowany w czerwcu. Wiemy, że zostanie wykonany w 4-nm litografii, ale pełna specyfikacja techniczna chipu jest niewiadomą. Będzie szybszy od M1, ale wolniejszy względem M1 Max czy Ultra. Poza tym spodziewajmy się do 16 GB pamięci RAM.

Cena iPad Pro 2022 raczej bez zmian

Zeszłoroczna podwyżka w przypadku modelu z 12,9-calowym ekranem nie powinna już mieć miejsca. Dlatego spodziewajmy się, że cena iPad Pro 2022 z 11-calowym wyświetlaczem będzie zaczynać się od 799 dol. Natomiast w przypadku większej wersji będzie to od 1099 dol. Możliwe, że Apple zdecyduje się zwiększyć minimalny rozmiar pamięci na dane ze 128 do 256 GB, ale to nic pewnego.

Szklana obudowa i MagSafe

iPad Pro 2022 ma być pierwszym tabletem Apple, który otrzyma szklaną obudowę. W tym przypadku rozchodzi się nie tylko o względy estetyczne. W szczególności o bezprzewodowe ładowanie. Tak, urządzenie ma otrzymać wsparcie dla MagSafe, które wprowadzono wraz z modelami iPhone 12.

Do 2 TB miejsca na dane

Pewne plotki mówią o tym, że w najdroższych modelach tabletów z serii iPad Pro 2022 Apple zdecyduje się zwiększyć rozmiar na dane do 4 TB. Nam jednak wydaje się, że najbardziej pojemną opcją pozostanie jednak 2 TB. Czy będziemy mieć rację, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

Premiera jesienią

iPad Pro 2022 powinien zadebiutować w drugiej połowie roku. Jak już wspomnieliśmy najpierw Apple M2 trafi do pierwszych Maców. Potem dopiero do tabletów z iPadOS. Oficjalna zapowiedź powinna odbyć się jesienią. Może to nastąpić we wrześniu, wraz z premierą iPhone’ów 14. Ewentualnie kilka tygodni później w październiku. Już na osobnym evencie. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple iPad Pro 2022 – specyfikacja techniczna

11″ lub 12,9″ ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2388 x 1668 lub 2732 x 2048 pikseli

procesor Apple M2

8 lub 16 GB pamięci RAM

128 GB ~ 2 TB miejsca na dane

kamerka TrueDepth 12 MP

aparat fotograficzny 12 + 10 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

modem 5G (opcjonalnie)

cztery głośniki

złącze USB C/Thunderbolt 4

iPadOS 16

źródło: opracowanie własne