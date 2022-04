iPhone 14 Plus? Apple raczej zdecyduje się na nazwę Max

iPhone 14 Plus to smartfon, który mógłby w tym roku wrócić do oferty Apple. Mowa o tańszym modelu bez dopisku Pro, który ma otrzymać 6,7-calowy ekran. Czy tak się jednak stanie? Wszystko wskazuje na to, że jednak nie i tak naprawdę będzie to iPhone 14 Max. Apple z nazwą Plus pożegnało się na dobre.