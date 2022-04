iPhone 14 Pro Max i pozostałe modele Apple w przecieku. Takie dostaną ekrany

iPhone 14 Pro Max oraz pozostałe modele Apple, które zobaczymy we wrześniu 2022 r., ponownie są w ogniu przecieków. W sieci pojawiło się zdjęcie, które ujawnia nam ekrany, a dokładniej ochraniacze na wyświetlacze. Tylko iPhone 14 Pro Max i 14 Pro otrzymają panele bez notchy. W zamian pojawią się inne wcięcia.

iPhone 14 Pro Max to flagowiec Apple, który otrzyma 6,7-calowy ekran. Przecieki już od dawna mówią o tym, że będzie to wyświetlacz bez notcha. Jednak nie wszystkie modele z logo nadgryzionego jabłka na 2022 r. otrzymają takie rozwiązanie. Potwierdza nam to najnowszy wyciek w postaci zdjęcia widocznego poniżej.

Powyższe zdjęcie pokazuje nam modele iPhone 14 Pro Max, 14 Max, 14 Pro i 14. Jak nietrudno zauważyć, ekrany bez notchy Apple zaimplementowało w dwóch droższych telefonach. Mają one inne wcięcia w postaci okręgu oraz czegoś na kształt pigułki. W tym drugim znajdą się elementy odpowiedzialne za obsługę Face ID.

Nie tylko iPhone 14 Pro Max ma duży ekran

Dziś już wiemy, że Apple zrezygnowało z modelu Mini. W ofercie pojawi się także iPhone 14 Max bez dopisku Pro. Otrzyma on też duży ekran o przekątnej 6,7 cala, ale z tradycyjnym notchem. Różnic w tegorocznych telefonach z logo nadgryzionego jabłka ma być więcej.

