iPhone 14 Pro pod dwoma względami przewyższy tańsze modele Apple

iPhone 14 Pro zadebiutuje za kilka miesięcy. We wrześniu Apple wprowadzi do oferty także dwa tańsze modele. Nowe informacje o droższych telefonach uzyskał Mark Gurman, który wspominał niedawno również o rozpoczęciu prac nad chipem M3. W tym roku różnice pomiędzy telefonami z iOS będą dosyć znaczące.

Apple w modelach iPhone 14 Pro umieści znacznie lepszy chip, czyli A16 Bionic, który będzie produkowany w 4-nm litografii. Natomiast w tańszych modelach znajdzie się zeszłoroczny procesor A15, który znamy już z 13-tek. Na tym koniec, bo inny będzie także aparat fotograficzny.

Tylko modele Apple iPhone 14 Pro dostaną aparat 48 MP

iPhone 14 Pro otrzyma nowy główny sensor, który zostanie połączony z obiektywem ultraszerokokątnym. Ma on matrycę 48 MP. Tańsze modele telefonów pozostaną z sensorem 12 MP. To oznacza, że nie będą w stanie nagrywać wideo w jakości 8K UHD i pozostaną przy opcji 4K, co warto mieć na uwadze.

