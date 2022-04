iPhone 14 Pro z Lightning na USB 3.0? Apple nad tym pracuje

iPhone 14 Pro nie wprowadzi złącza USB C i pozostanie przy standardowym interfejsie Lightning. W sieci pojawiły się jednak plotki, że ma to być uaktualnione złącze, które Apple już wcześniej wprowadziło do iPada Pro. Mowa o rozwiązaniu opartym na kontrolerze USB 3.0.

iPad Pro z 2015 r. jako pierwszy otrzymał złącze Lightning oparte na kontrolerze USB 3.0. Dzięki temu zapewniono możliwość przesyłania danych z prędkością do 5 Gbps. W telefonach z iOS do tej pory go nie dodano i nadal oparte jest ono na przestarzałym standardzie 2.0, gdzie transfer jest ograniczony do 480 Mbps. iPhone 14 Pro ma to szansę zmienić.

Tylko iPhone 14 Pro ma dostać złącze Lightning z USB 3.0

Plotki mówią o tym, że uaktualnione o nowy kontroler złącze Lightning mają otrzymać tylko modele iPhone 14 Pro. Dwa tańsze telefony, w tym nowy Max, który zastąpi wersję Mini, otrzymają dotychczasowy port bez modyfikacji. Trochę szkoda, ale nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

