iPhone 14 Mini. Z tego powodu Apple nie wprowadzi smartfona

iPhone 14 Mini to smartfon Apple, który w 2022 r. do oferty nie trafi. Zdaje się to potwierdzać bardzo słaba sprzedaż poprzednika. Urządzenie nie cieszy się zainteresowaniem wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Apple zamiast modelu iPhone 14 Mini planuje wprowadzić na rynek wariant Max.