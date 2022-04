Apple M2 otrzyma ważny element od firmy Samsung

Apple M2 to procesor, który zbliża się wielkimi krokami. Okazuje się, że układ powstaje we współpracy z firmą Samsung. Koreańczycy dostarczą FC-BGA dla nowych chipów. Było tak już w przypadku SoC M1. Pierwsze komputery z procesorem Apple M2 mają zadebiutować w ofercie jeszcze w tym roku.

M1 jest wytwarzany przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), ale w rzeczywistości komponenty do procesora dostarczają różne firmy. Na przykład płytki pochodzą od Ibiden oraz Unimicron. Natomiast Samsung dostarcza FC-BGA i tak samo będzie w przypadku procesorów Apple M2.

Samsung dostarczy do Apple M2 płytki FC-BGA

FC-BGA to płytka drukowana służąca do połączenia układu półprzewodnikowego z głównym podłożem. Ten element procesora Apple M2 będzie pochodzić z fabryk firmy Samsung. Nowy układ zbliża się wielkimi krokami, a prace nad nim zaczęły się już wiele miesięcy temu. Niedługo po oficjalnej zapowiedzi pierwszych komputerów z M1, które pokazano w 2020 r.

