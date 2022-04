Nie tylko iPhone 14 Pro z lepszą kamerą FaceTime. Apple umieści ją w każdym modelu

iPhone 14 Pro nie ma wyróżniać się na tle tańszych modeli lepszym aparatem FaceTime. Udoskonalona kamera przednia ma zastać umieszczona przez Apple we wszystkich czterech modelach smartfonów. Wiemy, że iPhone 14 ma otrzymać kamerę FaceTime z autofocusem i jaśniejszym światłem przysłony.

iPhone 14 Pro ma dostać znacznie lepszy aparat fotograficzny względem tańszych modeli. Inaczej ma być jednak w przypadku przedniego FaceTime. Kamera do selfie ma być taka sama we wszystkich czterech telefonach z iOS. Apple zamierza ją jednak udoskonalić względem modeli 13.

Kamera FaceTime dla smartfonów iPhone 14 Pro i 14 zostanie udoskonalona o autofocus. W modelach 13 jest to fixed-focus. Następnie mamy jaśniejsze światło przysłony. Zostanie ono zmienione z obecnego f/2.2 do około f/1.9. Takie informacje przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple. Coś więc musi by na rzeczy.

Tylko kamera FaceTime taka sama w każdym Apple iPhone 14

Taki sam aparat FaceTime przedni otrzymają wszystkie smartfony z serii iPhone 14. Jednak tylna kamera dla modeli Pro będzie znacznie lepsza. Główny sensor zostanie wymieniony przez Apple na taki, który ma matrycę 48 MP. Jednak na rozwiązanie peryskopowe nie ma co liczyć. To ma zostać wprowadzone dopiero w 2023 r.

