iOS 15.5 beta 2 ujawnia dwie zmiany szykowane przez Apple

iOS 15.5 beta 2 zostało oddane w ręce testerów po kilkunastu dniach od wydania pierwszej wersji poglądowej. Apple wprowadziło tam pewne nowości. Teraz dowiadujemy się, że w najnowszej odsłonie software również znaleziono dwie zmiany. Rzućmy sobie na nie okiem.

W aktualizacji iOS 15.5 beta 2 doszukano się, że iTunes Pass z Wallet zmienia się na „Apple Account Card”. To miejsce do przechowywania środków, które można potem zrealizować na przykład w App Store. Następnie mamy wsparcie w Apple Pay dla sieci Bancomat (z Włoch) oraz Bancontact (z Belgii). Karty wydawane przez ty usługodawców nie są zgodne z usługą, ale to wkrótce powinno ulec zmianie.

iOS 15.5 beta 2 może skrywać więcej nowości

Nie można wykluczyć, że w drugiej becie iOS 15.5 znajdują się jeszcze inne zmiany oraz nowości. Firma nie podaje na tym etapie oficjalnych changelogów. Są to rzeczy znalezione przez deweloperów i testerów. Na finalne wydanie tej aktualizacji pewnie poczekamy do WWDC 2022.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło