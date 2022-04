iPhone 14 Pro otrzyma ekrany OLED Samsung Display. iPhone 14 Pro Max także od LG

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max to dwa flagowe smartfony Apple na 2022 r. Wiemy, że otrzymają one wysokiej klasy ekrany OLED LTPO. Kto je dostarczy? Wygląda na to, że dla jednego z nich tylko Samsung Display. Wyświetlacze Koreańczyków będą jedynymi dla mniejszego modelu. Jednak iPhone 14 Pro Max dostanie także panele od LG.