iPhone 14 Pro Max — ostatnie plotki i przecieki w jednym miejscu

iPhone 14 Pro Max to smartfon Apple, który jest w ogniu wycieków. Zebraliśmy ostatnie plotki i przecieki w jednym miejscu. Nowy telefon z logo nadgryzionego jabłka zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, jakie zmiany ma wprowadzić iPhone 14 Pro Max oraz kiedy odbędzie się jego oficjalna zapowiedź.

iPhone 14 Pro Max to flagowy smartfon Apple na 2022 r., który zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy. Tymczasem urządzenie jest w ogniu przecieków. Niedawno mogliśmy zobaczyć schematy. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Ekran bez notcha

iPhone 14 Pro Max otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz, który zostanie pozbawiony notcha. W zamian Apple planuje umieścić w ekranie okrągłe wcięcie oraz coś na kształt pigułki. Pierwszy element ma skrywać kamerkę do selfie. Natomiast drugi komponenty odpowiedzialne za obsługę Face ID. Oczywiście będzie to ekran OLED LTPO, a więc zapewniający zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz.

Aparat fotograficzny nadal na wyspie

Wiemy, że iPhone 14 Pro Max jednak nie zostanie pozbawiony wyspy dla kamery. Mało tego, bo garb ma być większy względem poprzednika. Wynika to m.in. z faktu, że pojawi się większy główny sensor, który wymaga dodatkowego miejsca. Prawdopodobnie dostarczy go Sony i wiemy, że otrzyma matrycę 48 MP. Pozostałe dwa pewnie nadal będą miały 12 MP. Kamery peryskopowej na razie nie będzie. Oczywiście nie zabraknie też sensora LiDAR.

Z mocnym procesorem Apple A16 Bionic

iPhone 14 Pro Max otrzyma procesor Apple A16 Bionic. Będzie to bardzo mocny chip, który będzie wytwarzany w 4-nm litografii. Podobnie jak M2 dla komputerów Mac. Produkcją obu chipów zajmie się TSMC. Dokładna specyfikacja techniczna nowego SoC dla telefonów z iOS nie jest znana. Możemy jednak być pewni, że zaoferuje naprawdę dużą wydajność i możliwości. Plotki mówią też o tym, że pamięć RAM może zostać zwiększona do 8 GB.

Być może zwrotne ładowanie baterii

Jest bardzo możliwe, że iPhone 14 Pro Max i model z 6,1-calowym ekranem w końcu zaoferują wsparcie dla zwrotnego ładowania baterii. Apple przymierza się do implementacji takiego rozwiązania od jakiegoś czasu. Konkurencja ma to już od dawna. W ten sposób będzie można naładować baterię słuchawek AirPods czy innych gadżetów.

źródło: iFixit

Bez Touch ID i kamery peryskopowej

iPhone 14 Pro Max nie otrzyma Touch ID pod ekranem, choć Apple pracuje nad takim rozwiązaniem od dłuższego czasu. Rzekomo firma nie planuje jednak na razie go wprowadzić. Podobnie jest z kamerą peryskopową, która zwiększy możliwości aparatu z zakresu zoomu. Pod tym względem telefony z iOS również odstają od flagowców z Androidem. I tu podobnie funkcja ma pojawić się dopiero w przyszłym roku.

Premiera we wrześniu

iPhone 14 Pro Max, jak i pozostałe nowe telefony z iOS ma zadebiutować we wrześniu. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji Apple. Dokładny termin nie jest na razie znany, ale możemy spekulować, że nastąpi to w drugi poniedziałek lub wtorek tego konkretnego miesiąca, czyli 12.09 lub 13.09. Wcześniej, bo w sierpniu, powinna ruszyć masowa produkcja. Znana specyfikacja techniczna telefonu, która bazuje na dotychczasowych plotkach, widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 14 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli

procesor Apple A16 Bionic

6 lub 8 GB pamięci RAM

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 + 12 + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 16

źródło: opracowanie własne, grafika otwierająca: Technizo Concept