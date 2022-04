iOS 16 i iPadOS 16 — znane nowości, które przygotowuje Apple

iOS 16 i iPadOS 16 to duże aktualizacje oprogramowania dla iPhone’ów oraz iPadów. Co nowego wniosą? Nowości z pewnością nie zabraknie i część z nowych funkcji szykowanych przez Apple jest już znanych. Zobaczmy, jakie zmiany i udoskonalenia przyniosą iOS 16 oraz iPadOS 16, które zostaną zaprezentowane za kilka tygodni.

iOS 16 i iPadOS 16 to nowe systemy operacyjne Apple, które zobaczymy na WWDC 2022. W trakcie keynote otwierającego wydarzenie. Wiemy, że oprogramowanie wprowadzi liczne nowości oraz udoskonalenia. Oczywiście wszystkie z nich nie są jeszcze znane. Pewne plotki jednak już wyciekły. Zobaczmy więc, co nowego mamy zobaczyć w tych aktualizacjach.

Nowości systemowe z iOS 16

iOS 16 wprowadzi wiele nowości. Część z nich ujawnił nam Mark Gurman. Wiemy, że ekran domowy nie zostanie odświeżony i nadal ma bazować na zmianach wprowadzony na iPhone’ach kilka lat temu. Mają jednak pojawić się inne udoskonalenia. Wśród nich są przebudowane powiadomienia.

Aktualizacja iOS 16 wprowadzi także wykrywanie wypadków. Ma to działać na podobnej zasadzie do rozpoznawania upadków z Apple Watchy. Jednak tym razem związane jest z incydentami, do których może dojść na drodze. W oprogramowaniu znajdzie się także cząstkowe wsparcie dla gogli AR/VR, które przygotowuje firma z logo nadgryzionego jabłka.

Aplikacje Apple Classical i Zdrowie

Wraz z iOS 16 powinna pojawić się nowa aplikacja. To Apple Classical, która będzie poświęcona muzyce klasycznej. Dlaczego firma chce ten gatunek wyodrębnić z Muzyki? Tego nie wiemy. Informacje na jej temat znaleziono w becie systemu z numerkiem 15.5. Następnie mamy nowości w Zdrowiu. Dotyczą one funkcji zdrowotnych kobiet, ulepszonego śledzenia snu czy funkcja zarządzania lekami obejmujące skanowanie tabletek i przypomnienia o ich zażyciu.

Nowy interfejs wielozadaniowości w iPadOS 16

iPadOS 16 ma wprowadzić na iPady odświeżony ekran wielozadaniowości. Funkcja jest dostępna już od kilku lat, ale Apple planuje ją przebudować. W taki sposób, aby zapewniła ona więcej funkcjonalności. Niestety szczegóły nie są znane i pewnie zobaczymy je dopiero w trakcie WWDC 2022.

Z iOS 16 i iPadOS 16 także inne aktualizacje

Wspomniane w tym artykule systemy operacyjne nie są jednymi, które Apple zaprezentuje w trakcie WWDC 2022. Wśród nich są tvOS oraz oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 16, watchOS 9 i macOS 13 Mammoth. Niedługo po keynote deweloperzy aplikacji otrzymają pierwsze bety. Natomiast na finalne wersje tych uaktualnień poczekamy zapewne do września.

źródło: opracowanie własne