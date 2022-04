Apple M2 Pro i Max w drodze. Które komputery Mac dostaną nowe procesory?

Apple M2 oraz jego warianty Pro i Max to nowe procesory, które szykuje gigant z Cupertino. Które komputery Mac otrzymają te jednostki? Będę to nowe maszyny Mac Mini oraz MacBook Pro i Air. Apple M2 Max ma dostać 12 rdzeni CPU. Ponadto w drodze jest także nowy Mac Pro z następcą chipu M1 Ultra.

Apple M2 to układ, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. W rzeczywistości nie jest to jeden nowy chip, a co najmniej trzy lub cztery nowe procesory. Nowe informacje na ich temat ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

Procesory Apple M2 (Pro i Max) trafią do tych komputerów Mac

Apple M2 otrzyma 8 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU – MacBook Air, podstawowy MacBook Pro 13″ i Mac Mini

Apple M2 Pro – 10 rdzeni CPU i 16 rdzeni GPU – Mac Mini i MacBook Pro

Apple M2 Max – 12 rdzeni CPU i do 38 rdzeni GPU – MacBook Pro 14″ i 16 „

Wiemy też, że trwają prace nad następcą układu M1 Ultra z Maca Studio. Ten chip szykowany jest z myślą o nowym Macu Pro. Pierwsze komputery z nowymi procesorami mają zadebiutować później w tym roku. Kto wie, a może część z nich zobaczymy już na WWDC 2022?

