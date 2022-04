iPhone 15 Pro dostanie aparat peryskopowy. Apple znalazło dostawcę

iPhone 15 Pro otrzyma rozwiązanie, którego nie znajdziemy jeszcze w modelach 14. To aparat peryskopowy. Wygląda na to, że taka kamera rzeczywiście pojawi się w telefonach z iOS na 2023 r. Apple rzekomo znalazło dostawcę części tego komponentu dla modeli iPhone 15 Pro i Max.

iPhone 15 Pro ma być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma aparat peryskopowy i takie informacje pojawiały się już wcześniej. Wygląda na to, że tak rzeczywiście się stanie. Potwierdza to najnowszy raport jednego z koreańskich mediów. Wiemy, kto ma dostarczyć wybrane części.

Apple planuje nawiązać współpracę z firmą Jahwa Electronics. Jest to producent, który dostarcza m.in. elementy dla kamer smartfonów z serii Samsung Galaxy S22. Koreańczycy mają przeznaczyć 191 mld wonów (ok. 155 mln dol.) na rozbudowę fabryki. Po to, aby sprostać w przyszłości dużym dostawom na potrzeby modeli iPhone 15 Pro. Wiemy, że mają dostarczać elementy dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu).

Aparat peryskopowy tylko w modelach Apple iPhone 15 Pro

Apple planuje zaimplementować taką kamerę tylko w modelach iPhone 15 Pro. Tańsze smartfony tego rozwiązania nie dostaną. Pozwoli to znacząco zwiększyć możliwości z zakresu zoomu, bo pod tym względem konkurencja wyprzedziła firmę z logo nadgryzionego jabłka już dawno.

