watchOS 9 blisko. Te nowości dostaną smartwatche Apple Watch

watchOS 9 to duża aktualizacja oprogramowanie, która trafi na smartwatche Apple Watch we wrześniu. Co nowego wprowadzi? W sieci pojawiły się informacje obejmujące wybrane nowości. Zostanie dodany odświeżony tryb skupienia czy wwsparcie dla kolejnych treningów. Uaktualnienie watchOS 9 w wersji beta jest blisko.