iOS 16 to Sydney, a macOS 13 to Rome. Nazwy kodowe systemów Apple

iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 oraz macOS 13 i watchOS 9 to tegoroczne systemy Apple, które zobaczmy już w trakcie WWDC 2022. Wniosą one wiele nowości. Tymczasem poznajemy nazwy kodowe, pod którymi powstaje to oprogramowanie. Tym razem gigant z Cupertino zdecydował się m.in. na duże miasta.

Nazwy kodowe iOS 16, tvOS 16, watchOS 9 i macOS 13

Aktualizacja iOS 16, czyli nowy system dla iPhone’ów, powstaje pod nazwą kodową Sydney. W przypadku macOS 13 dla komputerów Mac zdecydowano się na Rzym, a tvOS 16 jest Paryżem. Pozostał nam jeszcze watchOS 9 dla zegarków powstający pod wewnętrznym kryptonimem Kincaid.

Są to oczywiście tylko nazwy kodowe nowych systemów Apple, pod którymi firma rozwija nowe oprogramowanie. Taki macOS 13 ma otrzymać właściwą nazwę w postaci dopisku Mammoth. Rzym to wyłącznie kryptonim, co warto mieć na uwadze. Oficjalna zapowiedź nowych OS-ów już 6 czerwca. Wtedy odbędzie się keynote otwierający WWDC 2022.

