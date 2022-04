iOS 15.4.1 – Apple uniemożliwia na iPhone’ach downgrade

iOS 15.4.1 to ostatnia aktualizacja dla iPhone’ów. Apple po kilku dniach od jej wydania uniemożliwiło downgrade. Co to oznacza w praktyce? Nic innego jak to, że właściciele smartfonów z logo nadgryzionego jabłka, którzy zainstalowali już iOS 15.4.1, to nie mogą cofnąć się do starszej wersji oprogramowania.

iOS 15.4.1 to aktualizacja, którą Apple udostępniło w zeszłym tygodniu. To pomniejsze uaktualnienie oprogramowania dla iPhone’ów, które wprowadziło poprawki różnych błędów. Od momentu wydania upłynęło tylko kilka dni. Tymczasem producent już teraz zdecydował się na uniemożliwienie przeprowadzenia procesu downgrade.

Poprzez downgrade właściciele iPhone’ów czy iPadów mogą cofnąć się do starszej wersji oprogramowania. Możliwe to jest do momentu, gdy Apple podpisuje daną edycję systemu. Gdy tego brakuje, to cofnięcie się nie jest możliwe i tak właśnie stało się w przypadku iOS 15.4.1.

Apple wyłączyło downgrade z iOS 15.4.1

Obecnie nie ma już możliwości cofnięcia się z iOS 15.4.1 do poprzedniej aktualizacji z numerkiem 15.4, bo ta nie jest już podpisywana, co warto mieć na uwadze. Warto dodać, że w tym tygodniu Apple uruchomiło beta testy kolejnej wersji oprogramowania dla iPhone’ów – edycji 15.5. Wprowadzono tam pewne nowości. W rzeczywistości jednak nie ma ich zbyt wiele, jak to było w przypadku poprzedniej aktualizacji.

