iPhone 14 Pro otrzyma o 21 proc. szerszy główny sensor

iPhone 14 Pro otrzyma główny sensor z matrycą 48 MP. Teraz dowiadujemy się, że będzie on o ponad 21 proc. szerszy względem z poprzednika. To by wyjaśniało, dlaczego wyspa dla kamery nie tylko nie znikła, ale przy okazji jest większa. Apple w modelu iPhone 14 Pro planuje umieścić cztery sensory.