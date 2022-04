iOS 15.5 beta — co nowego? Wykaz nowości w aktualizacji Apple

iOS 15.5 beta jest już dostępne. To większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Pewne nowości są, choć raczej nie ma ich zbyt wiele. Apple obecnie szykuje się do wprowadzenia nowych funkcji w software z numerkiem 16. Zobaczmy jednak, jakie zmiany znajdziemy w iOS 15.5 beta.

iOS 15.5 beta 1 Apple udostępniło we wtorek wieczorem. To większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza pewne nowości. Ostatnie uaktualnienie przyniosło tylko poprawki błędów. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w iOS 15.5 beta – wykaz nowości

W iOS 15.5 beta dodano dla Apple Pay Cash dwa nowe przyciski. To prośba i wysyłanie, co ma pozwolić na łatwiejsze zarządzanie pieniędzmi poprzez Wallet. Następnie mamy kolejne informacje o API SportsKit, który szykuje gigant z Cupertino. Pierwsze szczegóły na jego temat pojawiły się już kilka miesięcy temu. Znaleziono też pewne wzmianki dotyczące aplikacji Apple Classical, która również powinna być gotowa w niedługim czasie i uzupełnić ofertę Music. Związane jest to z przejęciem usługi Primephonic w 2021 r., która odpowiada za muzykę klasyczną.

fot.: Macrumors

Wśród nowości z iOS 15.5 beta 1 jest także przebrandowanie iTunes Pass na Apple Balance w aplikacji Wallet. Taka zmiana zapewne też pojawi się w niedługim czasie. Na koniec warto wspomnieć o uniwersalnej kontroli. Funkcja ta wymaga nowych wersji oprogramowania w połączeniu z iPadOS 15.5. jeśli wiec na iPadzie zainstalujecie to oprogramowanie, to na Macu musi znaleźć się poglądowe wydanie macOS 12.4, które również oddano do testów. W przeciwnym wypadku opcja ta przestanie działać, co warto mieć na uwadze.

Czy pierwsza beta iOS 15.5 wprowadza jeszcze jakieś nowości? To bardzo możliwe. Pamiętajmy jednak, że Apple na tym etapie nie udostępnia wykazów zmian i są to opcje odkryte przez testerów. Ci wkrótce mogą doszukać się kolejnych. Wtedy dowiemy się, co nowego jeszcze wprowadzono.

Aktualizacja iOS 15.5 w czerwcu

iOS 15.5 doda także wsparcie dla wersji beta nowych systemów operacyjnych Apple, które zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji WWDC 2022. Ta rozpocznie się 6 czerwca i tego dnia deweloperzy otrzymają do testów iOS 16, macOS 13 Mammoth oraz inne poglądowe wydania oprogramowania. Tego samego dnia spodziewajmy się finalnej wersji aktualizacji z numerkiem 15.5, która trafi na wszystkie zgodne iPhone’y.

