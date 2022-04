iOS 16 dostrzeżony w logach. Apple już testuje system dla iPhone’ów

iOS 16 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów. Apple prowadzi już wewnętrzne testy. Zdają się to potwierdzać logi z serwerów poświęconych tematyce produktów z logo nadgryzionego jabłka. Jednak testy iOS 16 rozpoczęły się później w porównaniu do zeszłorocznego oprogramowania Apple.

Pierwsze logi z iOS 16 źródło zauważyło pod koniec marca (28.03). Tak więc nastąpiło to później względem zeszłego roku, gdy iPhone’y z „piętnastką” dostrzeżono w połowie tego samego miesiąca. W przypadku starszych wersji pierwsze oznaki rejestrowano jeszcze wcześniej.

Apple prowadzi testy iOS 16 wewnętrznie

Pamiętajmy, że na razie dostęp do iOS 16 mają tylko wybrani pracownicy Apple i to ich wejścia na strony rejestrują się w logach serwerów. Na publiczny program pilotażowy beta trochę jeszcze sobie poczekamy. Najpierw nowe oprogramowanie dla iPhone’ów trafi w ręce deweloperów. To nastąpi jeszcze pierwszego dnia WWDC 2022, czyli zapewne w pierwszej połowie czerwca. Dokładny termin na razie nie został jeszcze podany.

źródło