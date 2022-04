iOS 15.4.1 to nie ostatnia aktualizacja przed iOS 16. Apple udostępni ich więcej

iOS 15.4.1 to aktualna wersja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple szykuje się do zapowiedzi iOS 16. Czy jednak zobaczymy jeszcze jakieś uaktualnienia z linii 15? Jak najbardziej, bo w drodze jest iOS 15.5. Jest bardzo możliwe, że takich pomniejszych aktualizacji będzie jeszcze kilka.

iOS 15.4.1 to ostatnia aktualizacja dla iPhone’ów udostępniona w tym tygodniu. Rozwiązuje one pewne problemy. Przed nami jest zapowiedź iOS 16. Czy przed tą wersją pojawią się jeszcze jakieś mniejsze uaktualnienia? Jak najbardziej i w rzeczywistości może ich nie być wcale mało. Z czego to wynika?

W drodze jest iOS 15.5

Najbliższą aktualizacją oprogramowania dla iPhone’ów jest iOS 15.5, która wkrótce powinna zostać udostępniona w wersji beta. Możliwe, że nastąpi to już w przyszłym tygodniu. Wynika to z faktu, że program pilotażowy potrwa co najmniej kilka tygodni. Natomiast finalna wersja tego oprogramowania powinna być gotowa w momencie zapowiedzi iOS 16.

Pamiętajmy o tym, że iOS 15.5 wniesie przede wszystkim wsparcie dla nowych systemów operacyjnych Apple, które będą znajdowały się wtedy w fazie beta. Oprogramowanie zapewni zgodność z nowymi edycjami. Dlatego finalna wersja tego uaktualnienia powinna zostać udostępniona zaraz po WWDC 2022, czyli w pierwszej połowie czerwca.

Aktualizacja iOS 16 dopiero we wrześniu

iOS 16 beta będzie można testować już od czerwca. Natomiast finalna wersja tej aktualizacji dla wszystkich użytkowników iPhone’ów zostanie udostępniona dopiero we wrześniu. W zeszłym roku Apple wprowadziło też pewną zmianę w polityce związanej z uaktualnienia. Dlatego możemy się spodziewać, że w tym roku pojawi się jeszcze kilka aktualizacji z linii 15.x.

Apple w 2021 r. zdecydowało się zapewnić dłuższe wsparcie dla iOS 14. Dotyczyło to tych użytkowników, którzy z różnych powodów nie chcieli jeszcze przejść na najnowsze oprogramowanie. Skończyło się na tym, że wydano nawet aktualizację z numerkiem 14.8.1.

W tym roku pewnie będzie podobnie. Dlatego spodziewajmy się, że Apple po wydaniu z numerkiem 15.5 udostępni także wersje 15.6, 15.7 itd. Oprogramowanie będzie dedykowane dla tych użytkowników iPhone’ów, którzy z pewnych powodów nie będą jeszcze chcieli przejść na iOS 16. Taki stan potrwa przez jakiś czas i potem uaktualnienia z linii 15.x zostaną wstrzymane. Podobnie było w zeszłym roku z aktualizacjami iOS 14.

źródło: opracowanie własne