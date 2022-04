iOS 15.4.1 rozwiązuje na iPhone’ach problem, który Apple bagatelizowało

iOS 15.4.1 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co ważne usuwa ona pewien problem, który Apple wcześniej bagatelizowało. Dotyczy on szybszego zużycia energii baterii. Uaktualnienie do iOS 15.4.1 ma rozwiązywać te niedogodności. Choć Apple twierdziło wcześniej, że jest to normalny stan.