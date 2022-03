iPhone 14 Pro — wizualizacja ujawnia zmiany planowane przez Apple

iPhone 14 Pro ma wnieść zmiany w designie telefonów Apple. W sieci pojawiła się chyba najlepsza wizualizacja do tej pory, która pokazuje nam to, na co należy się szykować we wrześniu. Aparat na dużej wyspie oraz nowy ekran. To wszystko ma dostać iPhone 14 Pro, który zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy.