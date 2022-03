iPhone 14 wchodzi w etap EVT. Apple prowadzi testy inżynieryjne

iPhone 14 znajduje się już na etapie EVT. To oznacza, że Apple prowadzi z partnerami ostatnie testy inżynieryjne, które wiążą się z wyjazdami do Chin, gdzie będzie odbywać się masowa produkcja nowych telefonów z iOS. Apple wkrótce zakończy prace nad modelami iPhone 14 i te w zasadzie będą już gotowe.

iPhone 14 znajduje się na ostatniej prostej przed rozpoczęciem produkcji. Ta ruszy latem tego roku i obecnie nowe smartfony Apple znajdują się już na etapie EVT. To oznacza, że prowadzone są ostatnie testy inżynieryjne, które mają wykazać, że nowe telefony z iOS działają, jak należy.

Etap EVT w przypadku nowych smartfonów z iOS zazwyczaj odbywa się wiosną każdego roku. Nie inaczej jest w przypadku modeli iPhone 14. Ten etap wiąże się z wyjazdami pracowników Apple do placówek w Chinach, gdzie będzie odbywać się potem masowa produkcja. W trakcie pierwszego roku pandemii było to mocno utrudnione i dlatego doszło do opóźnień.

Etap EVT to już ostatnia prosta dla modeli Apple iPhone 14

Jeśli smartfony iPhone 14 przejdą te testy inżynieryjne pozytywnie, to pod kątem sprzętowym będą już w zasadzie gotowe. Latem tego roku rozpocznie się ich masowa produkcja, która powinna ruszyć w sierpniu. Kilka tygodni wcześniej powinien odbyć się testowy proces. Natomiast premiery spodziewamy się we wrześniu.

