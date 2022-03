iPad Pro 2022 z Apple M2 i MagSafe w drodze. Kiedy premiera tabletu?

iPad Pro 2022 to tablet, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Nowe informacje na temat tego urządzenia uzyskał Mark Gurman. Jeśli są prawdziwe, to z pewnością jest na co czekać. Sprzęt ma otrzymać procesor Apple M2 oraz zapewni wsparcie dla bezprzewodowego ładowania opartego na MagSafe.

Gurman twierdzi, że iPad Pro 2022 otrzyma chip Apple M2 w 4-nm litografii, którego spodziewamy się także w tegorocznym MacBooku Air. Będzie on mocniejszy od układu M1, ale nie zaoferuje tak dużej wydajności, jaką znamy z innych iteracji tego procesora z dopiskami Max czy Ultra. Będzie to też pierwszy tablet firmy, który zapewni wsparcie dla bezprzewodowego ładowania baterii.

iPad Pro 2022 z Apple M2 i MagSafe jesienią

Apple planuje zaprezentować to urządzenie jesienią tego roku. Prawdopodobnie nie nastąpi to jednak we wrześniu, gdzie zobaczymy iPhone’y 14. Możliwe, że w październiku, gdzie powinien odbyć się event poświęcony chipowi M2 i urządzeniom, które go dostaną. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy.

