iPhone 14 Pro może dostać procesor Apple A16 Pro w 4 nm

iPhone 14 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Niedawno mogliśmy obejrzeć schematy. Wiemy, że w tym roku firma może wykorzystać we własnych telefonach różne procesory. Nowe przecieki mówią o tym, że SoC dla droższych modeli może nazywać się „Apple A16 Bionic”.

Procesor mający trafić pod obudowę telefonów iPhone 14 Pro zostanie wykonany w zmienionej litografii. Będzie to proces w 4 nm i wytwarzaniem nowych układów ma zająć się ponownie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Ta sama firma dostarczy także chipy M2 dla Maców.

iPhone 14 Pro z Apple A16 Pro może mieć sens

Sama nazwa „Apple A16 Pro” z pewnością podkreśliłaby modele iPhone 14 Pro na tle tańszych telefonów. Więc taki dopisek w nazwie będzie tak naprawdę zabiegiem czysto marketingowym, co warto mieć na uwadze. Gigant z Cupertino jest jednak znany z tego typu zagrywek i to chyba nikogo nie dziwi. Czy tak będzie, to przekonamy się we wrześniu.

źródło